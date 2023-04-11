Главный экономист рейтингового агентства "Эксперт РА" Антон Табах заявил, что возобновление приватизации в России при условиях может привести к снижению цены на активы, а покупателями могут стать финансовые организации с государственным участием, такие как ВТБ.

Ранее, председатель правления банка ВТБ Андрей Костин выразил мнение о необходимости возобновления процесса приватизации в Российской Федерации, чтобы обеспечить новую модель роста экономики на фоне введенных санкций.