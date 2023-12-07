Эксперты считают полную замену бумажных прав на цифровые невозможной

Член комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству, Александр Башкин, заявил, что полная замена бумажных водительских удостоверений цифровыми в России пока невозможна.

Эксперты подчеркивают проблемы безопасности, оперативности и защиты персональных данных. Напротив, предложили уравнять цифровые и бумажные права, акцентируя внимание на развитии сервиса "Госуслуги.Авто", который уже позволяет водителям предъявлять права в электронном формате.

В России не везде доступен интернет, и у водителей могут разрядиться смартфоны, что делает полный переход к цифровым правам сложным вопросом.