Власти Чехии потребовали у Министерства иностранных дел России оплату за аренду 40 земельных участков, где располагаются российские дипломатические представительства. Об этом сообщает издание Seznam zpravy.

Официальная Прага требует пересмотреть заключенные с Советским Союзом соглашения, согласно которым Москва имела право бесплатно пользоваться землей для зданий МИД.