Власти Чехии потребовали у Министерства иностранных дел России оплату за аренду 40 земельных участков, где располагаются российские дипломатические представительства. Об этом сообщает издание Seznam zpravy.
Официальная Прага требует пересмотреть заключенные с Советским Союзом соглашения, согласно которым Москва имела право бесплатно пользоваться землей для зданий МИД.
"Министерство иностранных дел Чехии уже подсчитало сумму долга за аренду, которая достигает десятков миллионов крон. В министерстве не раскрыли точную сумму и детали". — отмечает издание.
МИД РФ: Польша планирует нарастить свою группировку на Украине
Это может привести к эскалации конфликта
В Москве открыли госпиталь для раненых пациентов с новых регионов
Учреждение подразумевает принимать частников специальной военной операции, гражданских служащих, а также мирных жителей, получивших ранения в ходе боевых действий
Приостановлено гарантийное обслуживание MacBook и iPad в России
Однако смартфоны iPhone продолжают принимать