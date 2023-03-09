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  • Опубликована сегодня в 17:44

Чехия требует у России плату за аренду зданий МИД на территории республики

Власти Чехии потребовали у Министерства иностранных дел России оплату за аренду 40 земельных участков, где располагаются российские дипломатические представительства. Об этом сообщает издание Seznam zpravy.

Официальная Прага требует пересмотреть заключенные с Советским Союзом соглашения, согласно которым Москва имела право бесплатно пользоваться землей для зданий МИД.

"Министерство иностранных дел Чехии уже подсчитало сумму долга за аренду, которая достигает десятков миллионов крон. В министерстве не раскрыли точную сумму и детали". — отмечает издание.

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