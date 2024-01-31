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Ученые заявили, что донорство почек повышает риск переломов позвонков
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  • Опубликована вчера в 23:42

Ученые заявили, что донорство почек повышает риск переломов позвонков

Исследование, проведенное в течение 25 лет среди доноров почек, выявило, что они реже сталкиваются с переломами костей в общем, по сравнению с обычными людьми. Однако они более подвержены переломам позвонков. Результаты этого исследования были опубликованы в JAMA Network Open.

Группа ученых из клиники Мэйо в Рочестере провела анализ риска переломов среди 2132 живых доноров почек и 2014 здоровых людей того же возраста, которые могли бы стать донорами. Среднее время наблюдения составило 24,2 года для доноров и 27,6 года для обычных людей. В обеих группах долю женщин составляло немного менее 60%, а средний возраст участников к концу исследования достигал почти 70 лет.

Результаты анализа показали, что общая частота переломов среди живых доноров почек существенно ниже, чем у обычных людей. Однако у доноров почек чаще встречались переломы позвонков.

Ученые предполагают, что у доноров из-за уменьшения массы почек развивается длительный гиперпаратиреоз, что приводит к увеличению уровня паратиреоидного гормона паращитовидных желез. Это, в свою очередь, приводит к истончению костей и может предопределять доноров почек к потере губчатой части кости, а также к переломам позвонков.

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