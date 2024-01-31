Ученые заявили, что донорство почек повышает риск переломов позвонков

Исследование, проведенное в течение 25 лет среди доноров почек, выявило, что они реже сталкиваются с переломами костей в общем, по сравнению с обычными людьми. Однако они более подвержены переломам позвонков. Результаты этого исследования были опубликованы в JAMA Network Open.
Группа ученых из клиники Мэйо в Рочестере провела анализ риска переломов среди 2132 живых доноров почек и 2014 здоровых людей того же возраста, которые могли бы стать донорами. Среднее время наблюдения составило 24,2 года для доноров и 27,6 года для обычных людей. В обеих группах долю женщин составляло немного менее 60%, а средний возраст участников к концу исследования достигал почти 70 лет.
Результаты анализа показали, что общая частота переломов среди живых доноров почек существенно ниже, чем у обычных людей. Однако у доноров почек чаще встречались переломы позвонков.
Ученые предполагают, что у доноров из-за уменьшения массы почек развивается длительный гиперпаратиреоз, что приводит к увеличению уровня паратиреоидного гормона паращитовидных желез. Это, в свою очередь, приводит к истончению костей и может предопределять доноров почек к потере губчатой части кости, а также к переломам позвонков.
Левые партии осуждают Грецию за размещение штаб-квартиры миссии ЕС в Красном море
Левые парламентские партии в Греции осудили предложение правительства разместить в Ларисе штаб-квартиру военно-морской миссии ЕС в Красном море.
Израиль предпринимает реальные усилия для освобождения заложников в секторе Газа
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что в настоящее время предпринимаются "реальные усилия" для освобождения заложников из сектора Газа.
Ученые выяснили, что нехватка витамина D повышает риск деменции
Дефицит витамина D может увеличить вероятность развития деменции на 25% у людей с светлой кожей, согласно исследованию.
Врач Толмасова: при болезнях суставов лучше употреблять цельнозерновые крупы
Врач-эндокринолог из "СМ-Клиника" Анжела Толмасова подчеркивает, что употребление рафинированных круп может усугубить воспалительные процессы, в том числе в суставах, и стать источником болей.