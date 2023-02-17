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  • Опубликована сегодня в 7:56

Марочко: Киев усиливает оборону позиций в Славянске и красном Лимане

Киев усиливает оборону собственных позиций в направлении Славянска и Красного Лимана. Об этом сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

По его словам, на Краснолиманском направлении в районе населенного пункта Николаевка отмечается прибытие подразделений, которые ранее дислоцировались на Херсонском направлении и в Харькове, передает РИА "Новости".

Основная задача прибывших подразделений — усиление оборонительных рубежей в направлении Славянска и Красного Лимана, а также охрана альтернативных путей переправы через реку Северский Донец, — рассказал Марочко.

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