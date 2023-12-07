Оптимизация правил противопожарной безопасности в Москве: Улучшение градостроительства

Заммэр Москвы по градостроительной политике и строительству, Андрей Бочкарев, объявил об изменениях в своде правил противопожарных требований в Москве. Эти изменения направлены на оптимизацию проектных решений и повышение эффективности использования общей площади здания.
Согласно обновленным нормативам, лестничные клетки в зданиях высотой от 50 м до 75 м могут использоваться как пути эвакуации без переходного балкона, что облегчит строительство.
Руководитель департамента градостроительной политики, Сергей Левкин, подчеркнул, что эти изменения сопровождаются компенсирующими мероприятиями для обеспечения противопожарной безопасности, такими как системы оповещения и управления эвакуацией, пожарные извещатели и другие инновации. Эта актуализация правил строительства направлена на повышение безопасности и комфорта горожан.
Израиль продлевает период нахождения в резерве для поддержания боеспособности ЦАХАЛ
Решение призвано обеспечить оперативную готовность и боеспособность ЦАХАЛ в период военных действий, особенно во время противостояния с ХАМАСом в секторе Газа.
Серия аварий в Японии: Автомобиль врезался в дом, пострадали пять человек
В городе Иокогама (префектура Канагава) автомобиль столкнулся с жилым домом, приводя к травмам по меньшей мере у пятерых человек.
Биометрия в повседневной жизни: какие изменения ждут россиян в 2024 году
Вице-премьер Дмитрий Григоренко в интервью "Россия-24" объявил о планах внедрения биометрических данных для удобства граждан.
Недостаток оздоровительной инфраструктуры: ВУЗы России готовы принять всего 30% студентов
Из них лишь 138 университетов предоставляют возможность оздоровления летом, а 139 — круглогодично.