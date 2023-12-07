Оптимизация правил противопожарной безопасности в Москве: Улучшение градостроительства

Заммэр Москвы по градостроительной политике и строительству, Андрей Бочкарев, объявил об изменениях в своде правил противопожарных требований в Москве. Эти изменения направлены на оптимизацию проектных решений и повышение эффективности использования общей площади здания.

Согласно обновленным нормативам, лестничные клетки в зданиях высотой от 50 м до 75 м могут использоваться как пути эвакуации без переходного балкона, что облегчит строительство.

Руководитель департамента градостроительной политики, Сергей Левкин, подчеркнул, что эти изменения сопровождаются компенсирующими мероприятиями для обеспечения противопожарной безопасности, такими как системы оповещения и управления эвакуацией, пожарные извещатели и другие инновации. Эта актуализация правил строительства направлена на повышение безопасности и комфорта горожан.