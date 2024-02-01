Масштаб пожара Буйнакского ЦУМа продолжает расти

Сегодня на территории Центрального универсального магазина города Буйнакска в Дагестане произошло возгорание крыши. Об этом стало известно в 10:23, и с того времени, спасатели активно стараются избавиться от пожара и его последствий.
По последним данным МЧС России, площадь пожара составляет 1,2 тысячи квадратных метров. На месте происшествия работают 86 человек спасательных служб и используется 26 единиц техники.
Из горящего здания эвакуировали 27 человек, и к счастью, информации об пострадавших больше не поступало.
Причины такого крупного возгорания остаются неизвестными. Специалисты разных служб работают над тем, чтобы как можно скорее дать информацию о случившемся.
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