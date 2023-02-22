Logo
Курсы валют:
  • Обменный курс USD по ЦБ РФ на 22.02.2023 : 74,8596
  • Обменный курс EUR по ЦБ РФ на 22.02.2023 : 79,7588
  1. Главная
  2. Происшествия
  • NewsInfo
  • Опубликована сегодня в 8:17

При пожаре в центре Москвы погибли семь человек

Число погибших в результате пожара в центре Москвы возросло до семи человек.

Возгорание произошло в здании отеля "МКМ" на Международной улице в Москве. Сообщение о пожаре поступило на пульт МЧС в 21.20. Предварительно, огонь возник на пятом этаже 16-этажного здания. В настоящее время пожар потушен.

Ранее спасатели сообщали о шести погибших и девяти пострадавших, передает РИА "Новости".

Мир

Россия заняла 52 место по уровню инфляции в мире

Среди европейских стран сильнее всего инфляция в 2022 году разогналась в Молдавии (30,2%) и Украине (26,6%).

Читать полностью

В районе Красного Лимана ВСУ попытались создать "огневой мешок", но провалились

Украинские боевики предприняли действия наступательного характера.

Читать полностью

Общество

Фальков прокомментировал решение Путина изменить систему образования

В ближайшее время правительство России начнет работу над реформой университетского обучения

Читать полностью

Чемпионат "Абилимпикс" в 2023 году пополнится тремя новыми компетенциями

Участники смогут проявить себя в таких направлениях, как администрирование базы данных, туризм и изобразительное искусство

Читать полностью

Новости