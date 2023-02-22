Число погибших в результате пожара в центре Москвы возросло до семи человек.

Возгорание произошло в здании отеля "МКМ" на Международной улице в Москве. Сообщение о пожаре поступило на пульт МЧС в 21.20. Предварительно, огонь возник на пятом этаже 16-этажного здания. В настоящее время пожар потушен.

Ранее спасатели сообщали о шести погибших и девяти пострадавших, передает РИА "Новости".