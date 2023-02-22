Число погибших в результате пожара в центре Москвы возросло до семи человек.
Возгорание произошло в здании отеля "МКМ" на Международной улице в Москве. Сообщение о пожаре поступило на пульт МЧС в 21.20. Предварительно, огонь возник на пятом этаже 16-этажного здания. В настоящее время пожар потушен.
Ранее спасатели сообщали о шести погибших и девяти пострадавших, передает РИА "Новости".
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