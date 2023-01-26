Три человека погибли в результате пожара в Якутии. Частный дом загорелся в селе Майя Мегино-Кангаласского района.

Как отметили в местном отделении МЧС, на момент прибытия пожарных в доме наблюдалось густое задымление. Тушение осложнялось низкой температурой воздуха и обрушением кровли.

На месте пожара обнаружены фрагменты тел трех человек, предположительно, мужчины, женщины и ребенка. Личности устанавливаются.

Отмечается, что предварительная площадь пожара составила 42 квадратных метра.