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  • Опубликована сегодня в 6:22

В Якутии на месте пожара в частном доме обнаружили тела трех человек, в том числе ребенка

Три человека погибли в результате пожара в Якутии. Частный дом загорелся в селе Майя Мегино-Кангаласского района.

Как отметили в местном отделении МЧС, на момент прибытия пожарных в доме наблюдалось густое задымление. Тушение осложнялось низкой температурой воздуха и обрушением кровли.

На месте пожара обнаружены фрагменты тел трех человек, предположительно, мужчины, женщины и ребенка. Личности устанавливаются.

Отмечается, что предварительная площадь пожара составила 42 квадратных метра.

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