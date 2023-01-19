Logo
Курсы валют:
  • Обменный курс USD по ЦБ РФ на 19.01.2023 : 68,8728
  • Обменный курс EUR по ЦБ РФ на 19.01.2023 : 74,5882
  1. Главная
  2. Происшествия
  • NewsInfo
  • Опубликована сегодня в 7:57

В Армении во время пожара в армейской казарме погибло 15 человек

Не менее 15 военнослужащих погибли, еще трое раненых в результате пожара в казарме, принадлежащей вооруженным силам Армении. Об этом сообщило Минобороны республики.

"По предварительным данным, в результате пожара, возникшего в казарме инженерно-снайперской роты, погибли 15 военнослужащих, состояние троих военнослужащих оценивается как тяжелое", — отмечается в заявлении военного ведомства.

В настоящий момент армянские спасатели ведут борьбу с огнем. Причины пожара устанавливаются. Воинская часть инженерно-снайперской роты располагается в районе села Азат Гегаркуникской области Армении.

Мир

Боевик рассказал о натовских инструкторах, появившихся в рядах ВСУ задолго до начала спецоперации

Пленный боевик Ринат Алиев рассказал об участии инструкторов НАТО в подготовке ВСУ, начиная с 2018 года.

Читать полностью

Елена Зеленская своим визитом в Давос взбесила простых американцев

Подписчики Breitbart раскритиковали выступление жены Зеленского на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

Читать полностью

Общество

В России предложили штрафовать жителей за бытовые отходы и мусор в канализациях

Российский экологический оператор предлагает штрафовать жителей многоквартирных домов за засоры в канализации, вызванные сбросом бытовых отходов.

Читать полностью
Жаров из

Жаров из "Газпром-медиа" выступил в поддержку Пригожина по поводу блокировки YouTube

Предприниматель Евгений Пригожин обратился в Генпрокуратуру с требованием заблокировать американский виде﻿охостинг YouTube в виртуальном пространстве Российской Федерации. Александр Жаров, генеральный директор холдинга "Газпром-медиа", поддержал бизнесмена в этой инициативе.

Читать полностью

Новости