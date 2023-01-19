Не менее 15 военнослужащих погибли, еще трое раненых в результате пожара в казарме, принадлежащей вооруженным силам Армении. Об этом сообщило Минобороны республики.
"По предварительным данным, в результате пожара, возникшего в казарме инженерно-снайперской роты, погибли 15 военнослужащих, состояние троих военнослужащих оценивается как тяжелое", — отмечается в заявлении военного ведомства.
В настоящий момент армянские спасатели ведут борьбу с огнем. Причины пожара устанавливаются. Воинская часть инженерно-снайперской роты располагается в районе села Азат Гегаркуникской области Армении.
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