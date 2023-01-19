Не менее 15 военнослужащих погибли, еще трое раненых в результате пожара в казарме, принадлежащей вооруженным силам Армении. Об этом сообщило Минобороны республики.

"По предварительным данным, в результате пожара, возникшего в казарме инженерно-снайперской роты, погибли 15 военнослужащих, состояние троих военнослужащих оценивается как тяжелое", — отмечается в заявлении военного ведомства.

В настоящий момент армянские спасатели ведут борьбу с огнем. Причины пожара устанавливаются. Воинская часть инженерно-снайперской роты располагается в районе села Азат Гегаркуникской области Армении.