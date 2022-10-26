Беглов проигнорировал крупный пожар в Колпино

Губернатор Петербурга Александр Беглов проигнорировал ЧС городского масштаба. Он не приехал на место происшествия и никак не прокомментировал случившееся.

Напомним, крупный пожар произошел в Колпинском районе Петербурга. Там загорелся склад на площади 6 тысяч квадратных метров. Сотрудники МЧС присвоили возгоранию 4 ранг сложности. В таких случаях представители органов власти должны взять на контроль расследование инцидентов.

Так, в ходе ликвидации пожара в здании склада компании Ozon в Подмосковье были задействованы федеральные министерства, экстренные службы и лично губернатор Андрей Воробьев. Последний поручил проверить на соблюдение пожарной безопасности другие объекты в регионе.

Однако губернатор Северной столицы в очередной раз отстранился от проблемы, не сделав никаких заявлений.