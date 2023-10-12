Сотрудники полиции задержали водителя, который повредил десять припаркованных автомобилей и столб в подмосковном поселке Отрадное, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по Московской области.

По предварительным данным, водитель автомобиля марки Mitsubishi столкнулся с десятью припаркованными машинами и врезался в столб освещения на улице. На месте происшествия задержали правонарушителя. Он оказался жителем города Кашира, родившимся в 1997 году, сообщил источник агентства.

В пресс-службе ГУ МВД добавили, что в отношении задержанного составлен административный протокол по статье 12.8 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения). В настоящее время проводится проверка данного инцидента.