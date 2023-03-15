Жителям Воронежской, Пензенской и уже Липецкой областей вручают военные извещения для "уточнения данных". По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, такие дейтсвия являются обычной практикой.
"Единственная цель этих мероприятий - исключительно актуализация данных воинского учета"
Ранее пресс-секретарь заявил, что Кремль не обсуждает возможность провести вторую волну мобилизации.
Нетаньяху сократил сроки поездки в ФРГ из-за ситуации в Израиле
Премьер-министр прибудет в родную страну вечером 16 марта
Дюжарик: продолжаются обсуждения по различным аспектам зерновой сделки
Детали продолжающейся дискуссии политик не раскрыл
Семьи погибших бойцов ЧВК "Вагнер" остались без государственных наград из-за бюрократии в Минобороны
Чудовищные бюрократические проволочки мешают родственникам погибших во время проведения спецоперации бойцов ЧВК "Вагнер" вовремя получить награды от государства.
В Петербурге открыли всероссийскую выставку к 120-летию Союза русских художников
Ее можно посетить до 16 апреля