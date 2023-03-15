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  • Опубликована сегодня в 20:22

Песков прокомментировал выдачу повесток гражданам РФ в некоторых регионах

Жителям Воронежской, Пензенской и уже Липецкой областей вручают военные извещения для "уточнения данных". По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, такие дейтсвия являются обычной практикой.

"Единственная цель этих мероприятий - исключительно актуализация данных воинского учета"

Ранее пресс-секретарь заявил, что Кремль не обсуждает возможность провести вторую волну мобилизации.



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