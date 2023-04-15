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  • Опубликована сегодня в 11:07

Военкоматы не будут веером рассылать электронные повестки

Единый электронный реестр воинского учета создан, прежде всего, для упрощения взаимодействия граждан с военными комиссариатами. Об этом заявил представитель главного организационно-мобилизационного управления Генштаба РФ Андрей Бирюков.

По его словам, текущая весенняя призывная кампания проходит по плану и будет завершена 15 июля.

Бирюков также отметил, что все существующие отсрочки для граждан сохранят свое действие в полном объеме.

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