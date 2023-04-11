Граждане России, которые получили повестку и вынуждены отправляться на службу, не смогут выезжать за территорию страны, пока не отслужат указанные два года. Такая новость следует из таблицы поправок.
Уточняется, что ограничение действует до исполнения обязанности явиться по повестке в военный комиссариат.
Текст другой поправки гласит, что зачисление в запас граждан, обязанных стоять на воинском учёте, может осуществляться без личной явки в военкомат на основании сведений о гражданах.
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