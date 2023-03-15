Польша, Литва и Эстония предложили снизить ценовой потолок на российскую сырую нефть, сообщает Bloomberg.

"Эстония, Литва и Польша предложили снизить потолок цен, который в декабре был установлен на уровне 60 долларов за баррель, до уровня не более 51,45 доллара", — говорится в материале, передает РИА "Новости".

Как отмечают авторы статьи три прибалтийских государства уже давно призывают к более жесткому подходу к антироссийским санкциям, но для утверждения изменений потолка цен необходима единогласная поддержка всех членов Евросоюза.