Польша, Литва и Эстония предложили снизить ценовой потолок на российскую сырую нефть, сообщает Bloomberg.
"Эстония, Литва и Польша предложили снизить потолок цен, который в декабре был установлен на уровне 60 долларов за баррель, до уровня не более 51,45 доллара", — говорится в материале, передает РИА "Новости".
Как отмечают авторы статьи три прибалтийских государства уже давно призывают к более жесткому подходу к антироссийским санкциям, но для утверждения изменений потолка цен необходима единогласная поддержка всех членов Евросоюза.
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