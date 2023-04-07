Два члена предполагаемой группы диверсантов, арендовавших яхту "Андромеда" в Германии, использовали поддельные болгарские паспорта. Об этом пишет The New York Times.

Кроме того, следователи обнаружили следы взрывчатки на борту судна.

Ранее издание Der Spiegel сообщало, что диверсанты арендовали 15-метровую парусную яхту для того, чтобы доставить взрывчатку на место для совершения теракта против "Северного потока". Судно было арендовано через чартерную фирму.