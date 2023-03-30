Россию необходимо привлечь красследование диверсии на газопроводах "Северный поток". Об этом заявил глава комитета Бундестага по энергетике Клаус Эрнст.
Он также назвал непонятным решение властей ФРГ не присоединиться к резолюции России, призывающей провести независимое международное расследование диверсий на газопроводах.
Напомним, "Северный поток" — это система газопроводов, которая транспортирует газ из России в Европу через Балтийское море. Состоит из двух линий: "Северный поток-1" и "Северный поток-2". "Северный поток-1" был запущен в эксплуатацию в 2011 году и имеет емкость 55 миллиардов кубических метров газа в год, а "Северный поток-2" запущен в 2021 году и имеет емкость также в 55 миллиардов кубических метров газа в год.
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