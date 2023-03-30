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  • Опубликована сегодня в 1:54

В Бундестаге призвали подключить Россию к расследованию диверсии на газопроводах "Северный поток"

Россию необходимо привлечь красследование диверсии на газопроводах "Северный поток". Об этом заявил глава комитета Бундестага по энергетике Клаус Эрнст.

Он также назвал непонятным решение властей ФРГ не присоединиться к резолюции России, призывающей провести независимое международное расследование диверсий на газопроводах.

Напомним, "Северный поток" — это система газопроводов, которая транспортирует газ из России в Европу через Балтийское море. Состоит из двух линий: "Северный поток-1" и "Северный поток-2". "Северный поток-1" был запущен в эксплуатацию в 2011 году и имеет емкость 55 миллиардов кубических метров газа в год, а "Северный поток-2" запущен в 2021 году и имеет емкость также в 55 миллиардов кубических метров газа в год.

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