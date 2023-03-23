За диверсию в Балтийском море, в результате которой были разрушены газопроводы "Северный поток", заплатит население Евросоюза, а не причинитель вреда. Об этом заявил зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев.

"За разрушение газопроводов, естественно, должен отвечать причинитель вреда в широком смысле этого слова. Но это только в теории. А на самом деле, напрямую за это никто не ответит", — сказал Медведев в интервью российским СМИ, передает РИА "Новости".

По его словам, в настоящее время за подрыв газопроводов платит население Евросоюза и не просто, а в "три конца", потому что сразу после теракта в Балтийском море цена на газ для европейских потребителей выросла более чем на 1000 процентов.

Северный поток" — это система газопроводов, которые транспортируют природный газ из России в Европу. Проект включает две линии труб длиной более 2 400 км каждая, протянутых по дну Балтийского моря от российского берега до Германии.

Первая линия была запущена в эксплуатацию в 2011 году, а вторая — в 2012 году. Общая мощность газопровода составляет около 55 миллиардов кубометров газа в год.

В 2020 году США ввели санкции против компаний, участвующих в строительстве газопровода, что привело к приостановке работ на проекте. Однако в конце 2020 года Германия и Россия договорились о продолжении проекта, и строительство было возобновлено.