Logo
Курсы валют:
  • Обменный курс USD по ЦБ РФ на 23.03.2023 : 76,9561
  • Обменный курс EUR по ЦБ РФ на 23.03.2023 : 82,967
  1. Главная
  2. Мир
  • NewsInfo
  • Опубликована сегодня в 10:33

Медведев: За диверсию на "Северных потоках" население Евросоюза платит "в три конца"

За диверсию в Балтийском море, в результате которой были разрушены газопроводы "Северный поток", заплатит население Евросоюза, а не причинитель вреда. Об этом заявил зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев.

"За разрушение газопроводов, естественно, должен отвечать причинитель вреда в широком смысле этого слова. Но это только в теории. А на самом деле, напрямую за это никто не ответит", — сказал Медведев в интервью российским СМИ, передает РИА "Новости".

По его словам, в настоящее время за подрыв газопроводов платит население Евросоюза и не просто, а в "три конца", потому что сразу после теракта в Балтийском море цена на газ для европейских потребителей выросла более чем на 1000 процентов.

Северный поток" — это система газопроводов, которые транспортируют природный газ из России в Европу. Проект включает две линии труб длиной более 2 400 км каждая, протянутых по дну Балтийского моря от российского берега до Германии.

Первая линия была запущена в эксплуатацию в 2011 году, а вторая — в 2012 году. Общая мощность газопровода составляет около 55 миллиардов кубометров газа в год.

В 2020 году США ввели санкции против компаний, участвующих в строительстве газопровода, что привело к приостановке работ на проекте. Однако в конце 2020 года Германия и Россия договорились о продолжении проекта, и строительство было возобновлено.

Мир

Житель Приморского края предстанет перед судом по обвинению в госизмене в пользу Китаю

Вместе с ним будут судить его подельника

Читать полностью

Bloomberg: китайский мирный план по Украине может загнать США в угол

Международное влияние США продолжает ослабевать

Читать полностью

Общество

Всероссийский форум по профобразованию пройдет в Челябинске

Главные темы - развития дополнительного образования и его взаимодействия с основной программой обучения

Читать полностью

Путин удивился отсутствию артиста балета Полунина на церемонии награждения деятелей искусства

Где был Полунин, не уточняется

Читать полностью

Новости