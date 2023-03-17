Дания не допустит Россию к расследованию взрывов на "Северных потоках"

Дания не допустит РФ к расследованию взрывов на "Северных потоках".

"В Дании, Швеции и Германии действует верховенство закона, поэтому каждый может доверять проводимым нами расследованиям", — обозначил позицию глава МИД Дании Ларс Лекке Расмуссен, передает "Интерфакс".

По его словам, Дания уже заявила представителям России, что самостоятельно и скрупулезно проведет расследование, касающиеся диверсии на газопроводах. И по итогам, объявит о результатах.