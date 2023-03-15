Американский журналист Сеймур Херш назвал "сумасшедшей историей" западную версию подрыва "Северных потоков", передает ТАСС.
"Я порой думаю, что нынешний президент США Джо Байден полностью утратил связь с американской разведкой. Поэтому он заявил, что именно ЦРУ скормило журналистам "эту сумасшедшую историю" про возможную причастность проукраинской группировки к подрыву "Северных потоков", — отметил Херш, передает Telegram-канал ТАСС.
Журналист пояснил, что официальная версия Белого дома не выдерживает никакой критики, поскольку некие активисты-дилетанты просто не смогли бы осуществить операцию такой степени сложности.
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