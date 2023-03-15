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  • Опубликована сегодня в 9:34

Херш: Официальная версия Белого дома о диверсии на "Северных потоках" не выдерживает никакой критики

Американский журналист Сеймур Херш назвал "сумасшедшей историей" западную версию подрыва "Северных потоков", передает ТАСС.

"Я порой думаю, что нынешний президент США Джо Байден полностью утратил связь с американской разведкой. Поэтому он заявил, что именно ЦРУ скормило журналистам "эту сумасшедшую историю" про возможную причастность проукраинской группировки к подрыву "Северных потоков", — отметил Херш, передает Telegram-канал ТАСС.

Журналист пояснил, что официальная версия Белого дома не выдерживает никакой критики, поскольку некие активисты-дилетанты просто не смогли бы осуществить операцию такой степени сложности.

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