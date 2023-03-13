США и Великобритания располагают отрядами спецназначения, которые могли бы совершить диверсию на газопроводах "Северный поток". Об этом заявил секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев.
"Хорошо подготовленные отряды спецназначения точно имеются у США и Англии. Другие страны также используют боевых пловцов для выполнения диверсионных задач, но только с одобрения и поддержки страны, диктующей основную повестку в НАТО ", — сказал он.
По словам Патрушева, инцидент с "Северными потоками" — есть ничто иное как небывалый теракт. При этом российской стороне до сих пор доподлинно не известно, кем на самом деле являются его авторы и исполнители, ведь Москву так и не подключили к расследованию.
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