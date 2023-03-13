Киев ничего не потерял и не приобрел в результате уничтожения газопроводов "Северный поток". Об этом заявил Совбеза РФ Николай Патрушев.
"Киев ничего не потерял и не приобрел от уничтожения газопровода. Более того, режиму Зеленского, по сути стоящему в Берлине с протянутой рукой в надежде на увеличение военной и иной помощи, совершение такого акта ни к чему", — подчеркнул Патрушев.
По его словам, Германия при этом прекрасно понимает, что теракт на этом участке газотранспортной системы приведет немецкую экономику к упадку, но сделать ничего не может. Современное немецкое государство не может самостоятельно принимать решения, поэтому идет на поводу американской версии подрыва газопроводов.
Также секретарь Совбеза РФ отметил, что на сегодняшний день на территории ФРГ располагается более 35 тыс. американских солдат и офицеров.
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