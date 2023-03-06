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  • Опубликована сегодня в 13:47

Песков: Решения по "Северным потокам" должны приниматься коллегиально

Решения о будущем газотранспортной системы "Северной поток" должны приниматься коллегиально, всеми акционерами этого международного проекта. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, заметив, что этот вопрос следовало бы задать "Газпрому".

Ранее СМИ со ссылкой на источники сообщали о якобы планах законсервировать подводные газопроводы "Северный поток" и об отсутствии планов по их ремонту, передает РИА "Новости".

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