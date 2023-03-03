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  • Опубликована сегодня в 17:00

Reuters: "Северные потоки" могут законсервировать до лучших времен

Газопроводы "Северный поток", проложенные по дну Балтийского моря, могут быть законсервированы, планы по их ремонты на данный момент не рассматриваются, передает Reuters.

"Российские подводные газопроводы "Северный поток" будут закрыты и законсервированы, поскольку нет планов по их ремонту или возобновлению работы", — пишет агентство со ссылкой на осведомленные источники.

При этом в сообщении агентства говорится, что в дальнейшем все заинтересованные стороны могут восстановить работу газопроводов.

"Консервация означает, что в местах разрыва будет установлено специальное покрытие для предотвращения коррозии от морской воды", — передает Reuters.

По словам представителя немецкой компании EON, которая также владеет долей в Nord Stream AG, никакого решения ни за, ни против восстановления газопроводных линий на сегодняшний день принято не было.

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