Газопроводы "Северный поток", проложенные по дну Балтийского моря, могут быть законсервированы, планы по их ремонты на данный момент не рассматриваются, передает Reuters.
"Российские подводные газопроводы "Северный поток" будут закрыты и законсервированы, поскольку нет планов по их ремонту или возобновлению работы", — пишет агентство со ссылкой на осведомленные источники.
При этом в сообщении агентства говорится, что в дальнейшем все заинтересованные стороны могут восстановить работу газопроводов.
"Консервация означает, что в местах разрыва будет установлено специальное покрытие для предотвращения коррозии от морской воды", — передает Reuters.
По словам представителя немецкой компании EON, которая также владеет долей в Nord Stream AG, никакого решения ни за, ни против восстановления газопроводных линий на сегодняшний день принято не было.
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