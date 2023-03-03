Газопроводы "Северный поток", проложенные по дну Балтийского моря, могут быть законсервированы, планы по их ремонты на данный момент не рассматриваются, передает Reuters.

"Российские подводные газопроводы "Северный поток" будут закрыты и законсервированы, поскольку нет планов по их ремонту или возобновлению работы", — пишет агентство со ссылкой на осведомленные источники.

При этом в сообщении агентства говорится, что в дальнейшем все заинтересованные стороны могут восстановить работу газопроводов.

"Консервация означает, что в местах разрыва будет установлено специальное покрытие для предотвращения коррозии от морской воды", — передает Reuters.

По словам представителя немецкой компании EON, которая также владеет долей в Nord Stream AG, никакого решения ни за, ни против восстановления газопроводных линий на сегодняшний день принято не было.