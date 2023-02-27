Диверсия на "Северных потоках" должна расцениваться как террористический акт. Об этом заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто, отметив при этом, что Будапешт поддерживает проведение всестороннего расследования.
"Такое нападение в принципе должно рассматриваться как теракт. И мы поддерживаем всестороннее, глубокое, структурированное и подробное расследование того, что произошло", — подчеркнул Сийярто, передает РИА "Новости".
По его словам, независимо от того, кто инициирует расследование, Венгрия поддерживает все виды разбирательств.
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