Диверсия на "Северных потоках" должна расцениваться как террористический акт. Об этом заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто, отметив при этом, что Будапешт поддерживает проведение всестороннего расследования.

"Такое нападение в принципе должно рассматриваться как теракт. И мы поддерживаем всестороннее, глубокое, структурированное и подробное расследование того, что произошло", — подчеркнул Сийярто, передает РИА "Новости".

По его словам, независимо от того, кто инициирует расследование, Венгрия поддерживает все виды разбирательств.