Заседания Совбеза ООН о взрывах на трубопроводах "Северный поток" помогло привлечь внимание к проблеме. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Удалось привлечь внимание к необходимости проведения тщательного и прозрачного расследования, чтобы подтвердить те подозрения, которые подкреплены некоторыми достаточно детальными расследованиями", — заявил Песков, передает "РБК".

По его словам, диверсию на газопроводах можно и нужно квалифицировать как террористический акт в отношении критически важной для европейского континента энергетической инфраструктуры.

Он добавил, что при этом Россия также увидела желание Запада "не зацикливаться на этом вопросе, постепенно сделать так, чтобы эта тема ушла в песок". Песков заверил, что Москва продолжит работать над тем, чтобы не позволить это сделать.