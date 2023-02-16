Москва не позволит "замотать" ситуацию с атакой на критическую энергоинфраструктуру. Об этом сообщил пресс-секретарь посольства РФ в Вашингтоне Игорь Гиренко.

До этого в Госдепе заявили, что США отвергают обвинения в подрыве газотранспортной системы "Северный поток" и оставляют расследование странам, в чьей юрисдикции произошел инцидент.

По словам Гиренко, весьма показательно, что острая реакция Госдепа последовала на вполне логичный вопрос журналистов об отношении США к тому, что ООН решила принять участие в установлении настоящих заказчиков диверсии в Балтийском море, передает РИА "Новости".

Кроме того российский дипломат добавил, что посольство РФ квалифицирует инцидент на "Северных потоках" как акт международного терроризма, требующий всестороннего и независимого расследования.