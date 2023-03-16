Во время разведки боем в Запорожской области украинские боевики потеряли свыше 40 человек и не менее восьми единиц бронетехники, сообщил представитель администрации региона Владимир Рогов.
Накануне украинские войска предприняли попытку разведки боем с применением бронетехники в Пологовском районе Запорожской области, но потерпели поражение и были отброшены на исходные позиции.
"Вчера было уничтожено свыше 40 боевиков и, судя по всему, не менее восьми единиц техники", — сказал Рогов в интервью "Комсомольской правде".
Очевидно, аналогичные попытки прорыва со стороны ВСУ будут продолжаться.
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