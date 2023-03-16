Более 100 тысяч военнослужащих Украины погибли за год в результате вооруженного конфликта на востоке страны. Об этом пишет Politico со ссылкой на оценки американских чиновников.
"Свыше 100 тысяч украинских военных погибли за год вооруженного конфликта, включая самых опытных солдат", — пишет издание, передает РИА "Новости".
Большая часть боевых потерь приходится на Артемовское направление, где уже несколько месяцев продолжаются жестокие бои, в том числе в условиях городской среды.
До этого Times сообщала, что медики на Украине сталкиваются с такими масштабами боевых потерь среди военных ВСУ и тяжестью ранений, с которыми НАТО не встречалась никогда.
В свою очередь, как писала газета Financial Times, на Западе признают, что украинские войска несут потери по всей линии фронта.
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