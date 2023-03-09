Страны Запада начинают признавать, что Украина несет большие потери по всем фронтам. Об этом написала Financial Times.
"Украина теряет людей по всей линии фронта", - приводит издание слова неназванного чиновника из Пентагона, передает РИА "Новости".
Напомним, ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что наращиваемые НАТО поставки вооружения Киеву не приводят к успехам украинских войск. В феврале их потери составили порядка 11 тыс. человек.
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