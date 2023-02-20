ФРГ из-за военной операции России на Украине и связанного с ней роста затрат на электроэнергию в Европе потеряла примерно 100 миллиардов евро. Об этом заявил немецкий экономист Марсель Фрацшер.
"Война на Украине и связанный с ней резкий рост затрат на электроэнергию обошлись Германии в 2022 году почти в 2,5 процента, или 100 миллиардов евро производительности экономики. Эти издержки продолжат расти в ближайшие годы", — отметил экономист в интервью газете Rheinische Post.
Германия больше других пострадала от кризиса, потому что она больше зависела от российской энергетики, а также имеет высокую долю энергоемкой промышленности и чрезвычайно зависит от экспорта и глобальных цепочек поставок.
Лидеры России и Турции вскоре могут обсудить зерновую сделку
Дата переговоров еще не назначена
Дуда призвал НАТО предоставить гарантии безопасности Украине
По его словам, это придаст дополнительные силы украинским войскам.
Мобилизованных заставили извиняться перед министром обороны
В Сети появилось видео, на котором самарские мобилизованные из ранее расформированного 1444 полка ВС РФ приносят извинения за записанное ими 8 февраля видеообращение.
Под картиной Пикассо "Женщина в шали" скрывался эскиз другой работы художника
Такой результат специалисты получили благодаря гиперспектральной камере, которая может улавливать свет, разделяя его на волны разной длины