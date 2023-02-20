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  • Опубликована сегодня в 7:30

Экономист: В результате кризиса на Украине немецкая экономика потеряла 100 млрд евро в 2022 году

ФРГ из-за военной операции России на Украине и связанного с ней роста затрат на электроэнергию в Европе потеряла примерно 100 миллиардов евро. Об этом заявил немецкий экономист Марсель Фрацшер.

"Война на Украине и связанный с ней резкий рост затрат на электроэнергию обошлись Германии в 2022 году почти в 2,5 процента, или 100 миллиардов евро производительности экономики. Эти издержки продолжат расти в ближайшие годы", — отметил экономист в интервью газете Rheinische Post.

Германия больше других пострадала от кризиса, потому что она больше зависела от российской энергетики, а также имеет высокую долю энергоемкой промышленности и чрезвычайно зависит от экспорта и глобальных цепочек поставок.

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