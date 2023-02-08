Небоевые потери ВСУ за последнее время выросли примерно на 25%. Об этом заявил представитель ЛНР Андрей Марочко.
По словам представителя, увеличение потерь в украинской армии, прежде всего, связано с суицидами и ДТП в алкогольном и наркотическом опьянении, неуставными взаимоотношениями и убийствами в ходе конфликтов.
Также Марочко отметил, что из-за тяжелых потерь, плохой погоды и перебоев с обеспечением боевой дух подразделений ВСУ продолжает падать. Кроме того, в рядах ВСУ участились эпидемии респираторных заболеваний и случаи обморожения конечностей.
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