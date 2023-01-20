Потери украинских войск ранеными в зоне спецоперации составили 1,5 человек за последние четыре дня. Об этом заявил подполковник ЛНР Андрей Марочко.

По его словам, почти 70% раненых умерли.

Вместе с тем по данным украинских военных медиков, в настоящее время на фронте выживает только один из трех военнослужащих, получивших ранения.