Потери украинских войск ранеными в зоне спецоперации составили 1,5 человек за последние четыре дня. Об этом заявил подполковник ЛНР Андрей Марочко.
По его словам, почти 70% раненых умерли.
Вместе с тем по данным украинских военных медиков, в настоящее время на фронте выживает только один из трех военнослужащих, получивших ранения.
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