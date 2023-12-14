Диетолог предупредил о негативных свойствах картофеля

Диетолог Михаил Гинзбург предупредил о негативных свойствах употребления картофеля, отмечая, что чрезмерное потребление этого продукта может привести к ожирению, диабету, атеросклерозу и гипертонии из-за содержания быстрых углеводов.
Врач рекомендует ограничивать употребление картофеля, особенно разогретого, из-за содержания резистентного крахмала. Для более здорового приготовления советует варить картошку в кожуре и предпочитать сорта с высоким содержанием клетчатки.
Важно также употреблять картофель в сочетании с зеленью и овощами для замедления расщепления углеводов, сообщает Ura.Ru.
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