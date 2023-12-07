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  • Опубликована сегодня в 18:20

Налоговая политика для российского бизнеса на ближайшие 5-7 лет складывается в ближайшее время

Глава "Норильского никеля" Владимир Потанин выразил уверенность в том, что налоговая политика для бизнеса в России на период ближайших 5-7 лет будет сформирована в скором времени.

Потанин подчеркнул важность работы с налогом на прибыль как объективным показателем для стимулирования экономического роста и предложил ввести льготы на инвестиции в основной капитал для поощрения инвестиций.

Он также подчеркнул, что качество роста ВВП зависит не только от объемов инвестиций, но и от их модернизации. Потанин выразил готовность к диалогу с Минфином и правительством по этим вопросам, чтобы обеспечить налоговую стабильность на ближайшие годы.

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