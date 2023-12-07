Налоговая политика для российского бизнеса на ближайшие 5-7 лет складывается в ближайшее время

Глава "Норильского никеля" Владимир Потанин выразил уверенность в том, что налоговая политика для бизнеса в России на период ближайших 5-7 лет будет сформирована в скором времени.
Потанин подчеркнул важность работы с налогом на прибыль как объективным показателем для стимулирования экономического роста и предложил ввести льготы на инвестиции в основной капитал для поощрения инвестиций.
Он также подчеркнул, что качество роста ВВП зависит не только от объемов инвестиций, но и от их модернизации. Потанин выразил готовность к диалогу с Минфином и правительством по этим вопросам, чтобы обеспечить налоговую стабильность на ближайшие годы.
Археологическое открытие: нетронутая гробница династии Западная Хань с богатой коллекцией
В Китае археологи обнаружили уникальную гробницу времен династии Западная Хань, не пострадавшую от времени и разграблений.
Семья из Омска на Ямале: за границей фантастических условий в поисках новогодней сказки
Марина и Анатолий Багровы из Омска рассказали о своем решении переехать на Ямал.
Ученые НГТУ разработали инновационный преобразователь электроэнергии, снижающий стоимость электроприводов
Научные специалисты НГТУ представили преобразователь параметров электрической энергии для электроприводов, способный снизить их себестоимость на 10%
Ученые обнаружили связь между кошками и психическими расстройствами у их хозяев
Ученые из университета Квинсленда в Австралии выяснили, что существует связь между людьми, ухаживающими за кошками, и развитием психических заболеваний. В ходе исследования обнаружено, что паразит Toxoplasma gondii, проживающий в кишечнике кошек, может влиять на нервную систему человека и быть фактором, способствующим шизофрении.