Налоговая политика для российского бизнеса на ближайшие 5-7 лет складывается в ближайшее время

Глава "Норильского никеля" Владимир Потанин выразил уверенность в том, что налоговая политика для бизнеса в России на период ближайших 5-7 лет будет сформирована в скором времени.

Потанин подчеркнул важность работы с налогом на прибыль как объективным показателем для стимулирования экономического роста и предложил ввести льготы на инвестиции в основной капитал для поощрения инвестиций.

Он также подчеркнул, что качество роста ВВП зависит не только от объемов инвестиций, но и от их модернизации. Потанин выразил готовность к диалогу с Минфином и правительством по этим вопросам, чтобы обеспечить налоговую стабильность на ближайшие годы.