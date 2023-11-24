В Москве построят храм для пострадавших в СВО

В парке на Зеленом проспекте в Москве состоялся молебен по случаю начала строительства храма в честь иконы Божией Матери "Всех скорбящих Радосте" и крестильного храма в честь священномученика Игнатия Антиохийского, сообщает ТАСС.

Эти храмы предназначены для предоставления помощи семьям пострадавших и погибших в ходе специальной военной операции. Патриарх Кирилл присвоил храму статус главного храма ветеранских организаций участников боевых действий.

Председатель синодального отдела Московского патриархата по благотворительности епископ Верейский Пантелеимон, возглавивший молебен, подчеркнул, что храм необходим не только как место богослужения, но и как поддержка для тех, кто пострадал во время военных действий, предоставляя им духовную, социальную и материальную помощь.