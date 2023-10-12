Военный хирург, работающий в зоне конфликта в секторе Газа Гассан Абу-Ситта утверждает, что около 30-40% пострадавших от израильских авиаударов в этом регионе — дети, сообщает ТАСС.
По его словам, большинство пострадавших находятся под завалами своих разрушенных домов.
Ранее представитель министерства здравоохранения в секторе Газа Ашраф Кудра заявил, что система здравоохранения в регионе находится на грани краха и не в состоянии справиться с большим числом пострадавших от израильских авиаударов.
МИД Ирана: не исключено открытие новых фронтов против Израиля
Израиль и его союзники будут нести ответственность за последствия своих атак на палестинский народ.
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