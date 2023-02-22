Около диппредставительства в Лондоне обнаружили подозрительный объект, в связи с чем в посольстве Соединенных Штатов в столице Англии объявили тревогу. Об этом сообщила газета Daily Mirror, добавив, что посетителям учреждения велено не подходить к окнам.

К текущему моменту в социальных сетях распространились фото- и видеоматериалы, где люди сидят на полу внутри здания, а снаружи патрулируют вооруженные полицейские с собаками.

Штаб-квартира полицейского учреждения в Англии Скотленд-Ярд подтвердила о своей осведомленности касаемо инцидента, однако подробности приводить не стала.