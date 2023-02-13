Американцев призвали покинуть Россию "из-за непредсказуемых последствий"

Американское посольство в Москве предупредило своих граждан о непредсказуемых последствиях нахождения в России и призвало их немедленно покинуть страну. Об этом говорится в сообщении диппредставительства.
Гражданам США следует воздержаться от поездок в Россию "из-за непредсказуемых последствий" конфликта на Украине, а проживающие или путешествующие по РФ американцы должны немедленно покинуть страну из-за "риска задержаний", следует из текста предупреждения.
В посольстве отметили, что российская сторона "может отказать гражданам США в признании двойного гражданства, лишить их доступа к консульской помощи, мобилизовать, воспрепятствовать выезду из страны и/или призвать на военную службу".
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