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  • Опубликована сегодня в 15:19

Американское посольство активно призывает к свержению власти в России

Посольство США в Москве используют открытую агитацию и призывают к прямому свержению власти в России. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

По ее словам, недавно американское посольство призывало к прямому свержению власти в России. И это была не поддержка оппозиционных политических сил, а прямой призыв, за что послу была направлена нота протеста.

В МИД констатировали, что несмотря на неоднократные предупреждения, содержавшиеся, в частности, в ноте МИД от 9 декабря 2022 года, "американская дипмиссия продолжает злонамеренную активность в информационном пространстве.

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