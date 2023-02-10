Посольство США в Москве используют открытую агитацию и призывают к прямому свержению власти в России. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

По ее словам, недавно американское посольство призывало к прямому свержению власти в России. И это была не поддержка оппозиционных политических сил, а прямой призыв, за что послу была направлена нота протеста.

В МИД констатировали, что несмотря на неоднократные предупреждения, содержавшиеся, в частности, в ноте МИД от 9 декабря 2022 года, "американская дипмиссия продолжает злонамеренную активность в информационном пространстве.