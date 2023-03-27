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  • Опубликована сегодня в 10:45

Посол РФ направляется в Ливию для возобновления работы дипмиссии

Айдар Аганин, российский посол в Ливии, держит путь в Триполи: его официальный визит предназначен для возобновления полноценной работы дипмиссии РФ. Такой информацией поедилися спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД Михаил Богданов.

Ранее официальное заявление о возобновлении работы российского посольства в Ливии было сдедлано в сентябре прошлого года: "Посольство открывается, думаю, в ближайшее время" (слова Богданова).

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