В России разработали методичку для госслужащих по общению с населением.

Кроме всего прочего в ней указывается, что ответы чиновников на запросы граждан канцеляризмами и шаблонами отвращают от диалога и вызывают раздражение равнодушной реакцией.

Чиновников предупреждают, что обилие клише и канцеляризмов в ответах приводят к тому, что информация воспринимается "как пустой звук".