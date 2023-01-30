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  • Опубликована сегодня в 6:17

В России решили научить чиновников грамотно писать ответы на обращения граждан

В России разработали методичку для госслужащих по общению с населением.

Кроме всего прочего в ней указывается, что ответы чиновников на запросы граждан канцеляризмами и шаблонами отвращают от диалога и вызывают раздражение равнодушной реакцией.

Чиновников предупреждают, что обилие клише и канцеляризмов в ответах приводят к тому, что информация воспринимается "как пустой звук".

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