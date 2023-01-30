В России разработали методичку для госслужащих по общению с населением.
Кроме всего прочего в ней указывается, что ответы чиновников на запросы граждан канцеляризмами и шаблонами отвращают от диалога и вызывают раздражение равнодушной реакцией.
Чиновников предупреждают, что обилие клише и канцеляризмов в ответах приводят к тому, что информация воспринимается "как пустой звук".
"Сушки" продолжают уничтожать противника в зоне спецоперации на Украине
Экипажи истребителей Су-35С ЗВО продолжают уничтожать противника, применяя широкий спектр авиационных средств поражения.
"Тюльпан" разбил боекомплект ВСУ
Бойцы первой Славянской бригады поразили из самого мощного в мире самоходного миномета 2С4 "Тюльпан" боекомплект украинских войск.
Пожилые петербуржцы не смогут отпраздновать День снятия блокады Ленинграда из-за управленческих провалов Беглова — СМИ
В Петербурге 27 января состоится празднование памятной даты, связанной с блокадой Ленинграда. Многие герои, пережившие тяжелые испытания, не смогут посетить мероприятия.
Следственный комитет проверит Слепакова на предмет дискредитации российской армии
Артиста могут признать иностранным агентом.