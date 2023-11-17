Дилеры компаний "Автодом" и "Автоспеццентр" приостановили поставки автомобилей через параллельный импорт, сообщает Pravda.Ru.

Автоэксперт и журналист Егор Васильев высказал мнение о защитном характере параллельного импорта, который, по его словам, ранее использовался для поддержания спроса на внутреннем рынке автомобилей. Он отметил, что текущий рынок, несмотря на рост относительно 2022 года, готовится к снижению.

Васильев подчеркнул, что влияние параллельного импорта на автомобильный рынок ограничено, особенно учитывая активное проникновение китайских производителей с официальными поставками. Он также подчеркнул проблемы, связанные с обслуживанием, запчастями и гарантией для автомобилей, ввезенных параллельным импортом.

По мнению эксперта, ожидается, что продажи на российском авторынке достигнут 1 миллиона автомобилей к концу года, но спрос, вероятно, снизится. Васильев предвидит, что со временем параллельный импорт потеряет свою актуальность, особенно учитывая трудности с сервисом и обновлением программного обеспечения для таких автомобилей.