Президент России Владимир Путин обратится к Федеральному собранию 21 февраля, выступление главы государства пройдет в московском Гостином дворе. Об этом сообщил пресс-секретарь лидера Дмитрий Песков.
По его словам, в послании акцент планируется сделать «на текущей ситуации». В данный момент формируется список гостей, где будут числиться традиционные категории приглашенных, а также новые лица "из-за специфики момента".
Песков также добавил, что «Прямая линия» с лидером России состоится, но сроки ее пока не уточняются
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