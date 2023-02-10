Президент России Владимир Путин обратится к Федеральному собранию 21 февраля, выступление главы государства пройдет в московском Гостином дворе. Об этом сообщил пресс-секретарь лидера Дмитрий Песков.

По его словам, в послании акцент планируется сделать «на текущей ситуации». В данный момент формируется список гостей, где будут числиться традиционные категории приглашенных, а также новые лица "из-за специфики момента".

Песков также добавил, что «Прямая линия» с лидером России состоится, но сроки ее пока не уточняются