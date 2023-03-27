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  • Опубликована сегодня в 7:30

Базы для субмарин с "Посейдонами" будут готовы в 2024 году

Строительство объектов береговой инфраструктуры в новом пункте базирования атомных подводных лодок специального назначения "Белгород" и "Хабаровск", которые станут носителями суперторпед "Посейдон", будет завершено в начале 2024 года. Об этом сказал нам источник, близкий к российскому оборонному ведомству.

По словам источника, в состав нового дивизиона подводных лодок войдут не только "Белгород" и "Хабаровск", но и другие субмарины. новые подлодки спецназначения будут участвовать в решении задачи стратегического сдерживания.

"Посейдон" - это российская разработка глубоководных беспилотных аппаратов (БПЛА), предназначенных для поражения морских целей, включая американские порты и береговые инфраструктуры. Эти БПЛА будут оснащены ядерными боеголовками и смогут достигать скорости до 200 км/ч и глубины до 1000 метров.

Согласно заявлениям российских официальных лиц, создание "Посейдона" вызвано необходимостью обеспечения национальной безопасности России в свете расширения американской системы противоракетной обороны. Однако эта разработка вызвала обеспокоенность у ряда западных стран, которые считают ее потенциальной угрозой для мировой безопасности.

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