"Где обратная связь, статистика, аналитика?": эксперт о работе портала "Наш Санкт-Петербург"

Научный эксперт Российского экологического движения Илья Рыбальченко объяснил, почему городской сайт "Наш Санкт-Петербург" не помогает жителям города решить проблемы с вывозом мусора и уборкой улиц. По его мнению, Смольный перекладывает ответственность на другие ведомства, в итоге превращая обращения жителей в бесконечную бюрократическую волокиту.
"Толковые руководители в случае поступления массовых жалоб должны заняться аналитикой, сделать системные выводы. А в нашем случае эти жалобы расписываются по не имеющим четкого управления жилищным организациям. А обратная связь, статистика, аналитика? Где это все? Значит так это все и будет", — заявил Рыбальченко.
Напомним, портал "Наш Санкт-Петербург" был запущен три года назад по инициативе Беглова. Он должен был стать способом оперативно решать проблемы жителей города, однако к 2022 году количество жалоб на портале увеличилось втрое, что говорит о сомнительной эффективности ресурса.
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