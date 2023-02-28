Крупнейший сухой порт в России планируется построить в городе Артем Приморского края. Старт проекта приурочен к открытию Восточного экономического форума в сентябре 2024 года.

Сухой порт — это многофункциональный логистический центр с развитой инфраструктурой, которая позволяет владельцу груза пользоваться всеми преимуществами морского порта на суше.

На базе одного центра можно будет получить целый комплекс услуг по обработке грузов. При этом сокращаются сроки доставки до конечных точек. Консолидация грузов на территории сухого порта в Артемовске позволит загружать и отправлять регулярные поезда, передает РИА "Новости".