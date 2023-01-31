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  • Опубликована сегодня в 12:00

Порошенко позавидовал Путину во время саммита в Нормандии

Петр Порошенко впечатлился популярностью Владимира Путина среди зарубежных коллег на саммите в Нормандии.

"И я был искренне удивлен, что очередь из лидеров, которые хотели пожать руку президенту Бараку Обаме, была значительно меньше, чем очередь из лидеров, которые хотели пожать руку Путину", — сказал Порошенко.

Одновременно с этим бывший президент Франции Франсуа Олланд отметил, что хотел использовать торжества для налаживания отношений с российским лидером.

"Путин в качестве жеста доброй воли принес бутылку водки в термосумке. Я подумал, что это намерение заслуживает похвалы, даже если я не пью водку. Это показало его желание заново представить себя", — отметил Олланд в интервью BBC.

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