Петр Порошенко впечатлился популярностью Владимира Путина среди зарубежных коллег на саммите в Нормандии.

"И я был искренне удивлен, что очередь из лидеров, которые хотели пожать руку президенту Бараку Обаме, была значительно меньше, чем очередь из лидеров, которые хотели пожать руку Путину", — сказал Порошенко.

Одновременно с этим бывший президент Франции Франсуа Олланд отметил, что хотел использовать торжества для налаживания отношений с российским лидером.