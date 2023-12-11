Производитель боеприпасов, компания Vista Outdoors рассказала о скором повышении цен на продукцию. Такое может произойти из-за прогнозированного глобального дефицита пороха. Особенно остро нехватка боеприпасов начала ощущаться на фоне мировых военных ситуаций, пишет издание Newsweek.

- В связи с мировыми событиями наши поставщики уведомили нас о беспрецедентном спросе и ожидаемой глобальной нехватке пороха и поэтому существенно увеличили цены, - говорится в сообщении.

Повышение начнется с 1 января 2024 года, а новые прайсы компании разошлют заранее. Планируется, что дробовики и винтовки вырастут в цене максимум на 7%, столько же составит повышение на патроны, а стоимость ручных пистолетов увеличится на 5%.