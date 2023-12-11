Logo
Курсы валют:
  • Обменный курс USD по ЦБ РФ на 09.12.2023 : 91,6402
  • Обменный курс EUR по ЦБ РФ на 09.12.2023 : 98,8409
В мире ожидается глобальный дефицит пороха
  1. Главная
  2. Мир
  • Опубликована сегодня в 5:58

В мире ожидается глобальный дефицит пороха

Производитель боеприпасов, компания Vista Outdoors рассказала о скором повышении цен на продукцию. Такое может произойти из-за прогнозированного глобального дефицита пороха. Особенно остро нехватка боеприпасов начала ощущаться на фоне мировых военных ситуаций, пишет издание Newsweek.

- В связи с мировыми событиями наши поставщики уведомили нас о беспрецедентном спросе и ожидаемой глобальной нехватке пороха и поэтому существенно увеличили цены, - говорится в сообщении.

Повышение начнется с 1 января 2024 года, а новые прайсы компании разошлют заранее. Планируется, что дробовики и винтовки вырастут в цене максимум на 7%, столько же составит повышение на патроны, а стоимость ручных пистолетов увеличится на 5%.

Мир

В Крыму раскритиковали заявление Киева о «наработках» по полуострову

В Крыму раскритиковали заявление Киева о «наработках» по полуострову

Член Крымского парламента назвал такие заявления дурманом и опиумом для жителей Украины.

Читать полностью
В Канаде обнаружены останки тираннозавра с двумя детенышами в желудке

В Канаде обнаружены останки тираннозавра с двумя детенышами в желудке

В Канаде проведено исследование, в результате которого ученые обнаружили останки тираннозавра с двумя детенышами в его желудке. Эта уникальная находка в провинции Альберта предоставила новые сведения о поведении тираннозавров и их роли в экосистеме.

Читать полностью

Общество

Исследования, проведенные Университетом Раша, выявили самый полезный завтрак в мире

Исследования, проведенные Университетом Раша, выявили самый полезный завтрак в мире

Согласно результатам исследования, кукурузная лепешка с начинкой из черной фасоли, риса, лука, красного перца и местных трав признана самой полезной опцией на завтрак.

Читать полностью
Ученые: дополнительный 30 минутный сон после сигнала будильника может улучшать работу мозга

Ученые: дополнительный 30 минутный сон после сигнала будильника может улучшать работу мозга

Шведские ученые из Института исследования стресса и факультета психологии университета Стокгольма опубликовали результаты исследования в Journal of Sleep Research (JSR), утверждая, что отложенный подъем на 30 минут после сигнала будильника может положительно влиять на работу мозга.

Читать полностью

Новости